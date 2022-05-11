Цхинвал, , 11:04 — REGNUM Дату инаугурации нового президента Южной Осетии назначит Центризбирком республики после объявления официальных итогов голосования, но, скорее всего, церемония пройдёт после 20 мая. Об этом 11 мая сообщил ТАСС победивший на выборах Алан Гаглоев.

Флаг Южной Осетии

Он отметил, что 20 мая в Южной Осетии отмечают трагическую дату — расстрел грузинскими боевиками в 1992 году автоколонны с беженцами Южной Осетии на Зарской дороге.

«Скорее всего, это (инаугурация, — прим. ИА REGNUM) будет после 20 мая, потому что 20 мая у нас приходится на Зарскую трагедию. В трагический день проводить инаугурацию неправильно», — сказал Гаглоев.

Напомним, по данным ЦИК Южной Осетии после обработки 97% бюллетеней, Гаглоев набрал при голосовании 54,2%. Действующий глава республики Анатолий Бибилов получил только 43,3%. Остальные избиратели проголосовали против всех кандидатов.

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