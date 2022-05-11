Чебоксары, 11 мая 2022, 11:03 — REGNUM Предприятия электротехнического кластера Чувашии готовы помощь регионам Донбасса в восстановлении электросетевого хозяйства. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев в своём поздравлении с Днём независимости ДНР и ЛНР, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.
Поздравления жителям Донбасса переданы в лице руководителей Донецкой и Луганской Народных Республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. В письмах отмечается, что восемь лет назад жители Донбасса выбрали свой путь развития, основанный на исторической памяти и праве свободно говорить на русском языке, возможности уверенно смотреть в будущее. В 2022 году республики встречают в статусе признанных суверенных государств.
Олег Николаев отметил готовность Чувашии оказать помощь регионам Донбасса в восстановлении инфраструктуры и развития экономики.
День независимости в ДНР и ЛНР празднуется с 2014 года соответственно 11 и 12 мая.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поздравил Дениса Пушилина с национальным праздником — Днём Донецкой Народной Республики. Глава государства заявил, что «общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу».
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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года Россия признала ЛНР и ДНР, начав по их просьбе специальную военную спецоперацию по защите населения Донбасса, которое восемь лет подвергается геноциду со стороны киевских властей. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что цель спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины, заявив, что РФ не намерена оккупировать территорию Украины.