Симферополь, 11 мая 2022, 11:01 — REGNUM Следственные органы Республики Крым инициировали проверку соблюдения правил содержания собак опасных пород после трагической гибели десятилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю 11 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Советском районе Крыма собаки породы ротвейлер загрызли десятилетнюю девочку. Собаки принадлежали дедушке погибшей. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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