Симферополь, 11 мая, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Следственные органы Республики Крым инициировали проверку соблюдения правил содержания собак опасных пород после трагической гибели десятилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю 11 мая.

(сс) Osvaldo Florez Собака за забором

«По указанию руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева инициирована подготовка писем в адрес глав муниципальных образований о проверке совместно с уполномоченными ведомствами владельцев опасных пород собак, проявлении законодательной инициативы на предмет упорядочения их содержания в домашних условиях и привлечения к ответственности», — уточнили в ГСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Советском районе Крыма собаки породы ротвейлер загрызли десятилетнюю девочку. Собаки принадлежали дедушке погибшей. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.