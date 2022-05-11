Иркутск, , 11:01 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области известило об окончании расследования уголовного дела в отношении 30-летнего ранее неоднократно судимого жителя Приангарья, обвинённого в посягательстве на жизнь полицейского.

Перед судом предстанет 30-летний ранее неоднократно судимый житель Приангарья, обвиняемый в посягательстве на жизнь полицейского МВД

В октябре 2021 года в дежурную часть поступило сообщение о нарушении общественного порядка от жильцов дома, расположенного в Ленинском районе Иркутска. На место происшествия незамедлительно выехал экипаж патрульно-постовой службы.

В подъезде в состоянии опьянения находился мужчина. При виде сотрудников полиции он стал вести себя агрессивно, оказывая неповиновение их законным требованиям. Злоумышленник, высказывая угрозы убийством, набросился на одного из полицейских, нанес ему телесные повреждения, пытался завладеть табельным оружием, нажать на курок. В отношении дебошира в соответствии с Федеральным законом «О полиции» была применена физическая сила, фигуранта доставили в отдел полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 26 февраля 2022 года вблизи дома № 31 по ул. Подаюрова экипажем ДПС для проверки документов был остановлен автомобиль Nissan Sunny. Двое пассажиров автомобиля стали выражаться в адрес сотрудников полиции нецензурной бранью, а в дальнейшем напали на полицейских, причинив им различные телесные повреждения.

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