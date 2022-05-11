Москва, 11 мая, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В ночь на 11 мая российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины было сбито девять беспилотников киевских боевиков, включая один «Байрактар». Об этом 11 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«Средствами противовоздушной обороны ночью уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе четыре в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, три в районе Рубежного Луганской Народной Республики, один в районе острова Змеиный, а также один «Байрактар-ТБ2» в районе населенного пункта Архангельское Николаевской области», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также в ночь на 11 мая российской военной авиацией было уничтожено 93 военных объекта украинских вооруженных формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 19 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).