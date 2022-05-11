Москва, 11 мая, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Госдуме ожидают ответных мер со стороны России на признание РФ государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм», передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

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«В этой связи позиция может быть только одна — я думаю, так произойдет, и на любые недружественные действия иностранных государств, тем более участников военных блоков, которые в своих действиях явно определили антироссийский вектор, думаю, их любые решения должны повлечь ответные меры со стороны России — так принято в дипломатии», — сказал глава комитета Госдумы местному самоуправлению и региональной политике Алексей Диденко (ЛДПР).

Сейм Литвы принял решение о признании России государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». Литовский парламент также призвал международное сообщество создать специальный международный уголовный трибунал «для расследования и оценки агрессии России».

Решение сейма Литвы о признании России государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм» — экстремистское, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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