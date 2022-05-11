Варшава, , 10:59 — REGNUM В Польше каждый дипломат должен иметь защиту. Об этом 11 мая в эфире Польского радио заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я исхожу из того, что каждый дипломат должен иметь на территории Польши соответствующую защиту», — подчеркнул он.

Дворчик добавил, что Польша пока не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией, понимая необходимость поддерживать каналы коммуникации.

«Польша является одной из стран, которая выдворила больше всего российских дипломатов. По нашему мнению, определенные каналы коммуникации нужно поддерживать, а также возможность дальнейших действий и дальнейших эскалационных шагов нужно себе всегда оставлять», — отметил глава канцелярии.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на посла России в Польше Сергея Андреева было совершено в Варшаве 9 мая в ходе возложения венка на кладбище советских воинов. Посла и других российских дипломатов облили краской, сорвав церемонию.

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МИД РФ выразил решительный протест польским властям за потакание неонацистам, потребовав от Варшавы незамедлительно организовать проведение сорванной церемонии. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку факту нападения на российского посла.

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