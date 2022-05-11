Уфа, , 11:07 — REGNUM Уровень газификации населенных пунктов Башкирии равен 84,2%, при среднероссийских показателях в 72%. Об этом 11 мая сообщил гендиректор «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберт Лукманов на заседании правительства Башкирии в центре управления республикой.

Газификация © пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова

Он сообщил, что в республике газифицировано почти три тысячи населенных пунктов.

«Дополнительно будет газифицирован 161 населенный пункт, в которых расположено 25 тысяч домовладений. В настоящее время ведется проектирование 67 межпоселковых газопроводов — это 100% от запланированного», — сообщил Лукманов.

Он сообщил, что всего в скорректированном плане-графике догазификации находятся 1354 объекта, из них 1250 объектов уже передано в работу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии господдержку в виде сертификатов на газификацию жилых домов предоставляют участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.