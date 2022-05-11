Элиста, , 10:57 — REGNUM Калмыкия и Марий Эл в ближайшее время подпишут соглашение о сотрудничестве. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Республика Марий Эл Svetlov Artem

«У Марий Эл и Калмыкии много общего. Это национальная республика, где также живут добрые и талантливые люди. Уверен, что Юрий [Зайцев] (врио главы Марий Эл. — прим. ИА REGNUM) быстро найдёт новые точки роста и определит возможности для развития региона. Отмечу, мы с ним уже запланировали в ближайшее время подписание соглашения о сотрудничестве между Калмыкией и Марий Эл», — написал Хасиков.

Напомним, что Юрий Зайцев возглавил правительство Республики Калмыкия в октябре 2019 года. Указ был подписан руководителем региона Бату Хасиковым. 10 мая 2022 года президент России Владимир Путин назначил Зайцева временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл.

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