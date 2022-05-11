Ярославль, , 10:59 — REGNUM В Ярославле, в ходе судебного процесса над депутатом регионального парламента Романом Фомичёвым, подозреваемым в коррупции, сторона обвинения согласилась не привлекать его по двум эпизодам дачи взятки областным чиновникам. Об этом сообщает телеграм-канал «Беспонтовый пирожок».

Роман Фомичев в суде

Напомним, ранее, 4 мая состоялось первое заседание по делу Фомичева. Тогда же защита попросила суд не привлекать депутата по двум эпизодам дачи взяток заместителю директора департамента имущественных и земельных отношений Михаилу Рысеву, поскольку обвиняемый активно содействовал расследованию преступления о котором правоохранители первоначально не подозревали.

Читайте также: Защита предложила простить депутата Яроблдумы по делу о даче взяток

Сам Роман Фомичев на суде раскаялся и заявил, что давал взятки чиновникам из-за шантажа с их стороны.

Читайте также: Депутат на суде рассказал о шантаже чиновников ярославского правительства

11 мая в ходе заседания сторона обвинения согласилась с доводами защиты и попросила суд не привлекать депутата к уголовной ответственности за два этих эпизода. А вот за посредничество во взятке прокурор запросил для Фомичева 3 года и 6 месяцев колонии строгого режима со штрафом в размере около 30 миллионов рублей, а также лишения права занимать определённые должности на два года.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат на суде рассказал о шантаже чиновников ярославского правительства