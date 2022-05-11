Москва, 11 мая 2022, 10:56 — REGNUM В ходе специальной военной операции России на Украине уничтожено ещё до 280 националистов. Об этом 11 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и 14 складов боеприпасов.
Всего в результате этих ударов было уничтожено до 280 националистов, а также вывдено из строя 59 единиц военной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов сверхманёвренных истребителей Су-35С.