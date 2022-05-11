Москва, 11 мая, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции России на Украине уничтожено ещё до 280 националистов. Об этом 11 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

По его словам, ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и 14 складов боеприпасов.

Всего в результате этих ударов было уничтожено до 280 националистов, а также вывдено из строя 59 единиц военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов сверхманёвренных истребителей Су-35С.