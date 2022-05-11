Москва, 11 мая, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В России есть риск того, что жители начнут чаще обращаться к теневым кредиторам и в микрофинансовые организации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что российские банки стали всё чаще отказывать жителям в выдаче потребительских кредитов.

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«Повышенные требования банковского регулирования по управлению кредитными рисками и понимание объективности роста этих рисков вынуждают коммерческие банки отказывать в выдаче потребительских кредитов чаще, чем это было последние годы. Одновременно часть банков стала настойчивее предлагать кредитные карты для надежных клиентов. В связи с этим возникает риск повышения обращений к МФО и теневым кредиторам, особенно в случаях необходимости перекредитования или получения дополнительного кредита», — сказал Цыганов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что спрос на потребительские кредиты сдерживается высокими кредитными ставками и неустоявшейся логистикой поставок автомобилей и товаров длительного потребления.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, кредиты в России подешевели и снова становятся популярными среди населения.