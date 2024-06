Турин, Италия, 11 мая, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Турине (Италия) прошёл первый полуфинал 66-го международного музыкального конкурса «Евровидение». Соответствующая информация появилась 11 мая на сайте мероприятия.

По результатам голосования жюри и зрителей, в финал прошли 10 стран из 17. Среди них Швейцария (Marius Bear с песней Boys Do Cry), Армения (Rosa Linn с песней Snap), Исландия (Systur с песней Með Hækkandi Sól), Литва (Monika Lui с песней Sentimental), Португалия (MARO с песней Saudade Saudade), Норвегия (Subwoolfer с песней Give That Wolf A Banana), Греция (Amanda Georgiadi Tenfjord с песней Die Together), Молдавия (Zdob și Zdub & Advahov Brothers с песней Trenulețul) и Нидерланды (S10 с песней De Diepte) и Украина (Kalush Orchestra с песней Stefania).

ИА REGNUM напоминает, что финал «Евровидения-2022» состоится 14 мая. Россия в этом году представлена не будет из-за санкционных мер, связанных со спецоперацией на Украине.