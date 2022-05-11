Париж, 11 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Вместе с председателем КНР Си Цзиньпином президент Франции Эммануэль Макрон оценили ситуацию на Украине. Об этом глава французского государства написал в Twitter.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

«Цели, мы их разделяем: прекращение огня, уважение территориальной целостности и суверенитета Украины», — написал президент Франции в своем аккаунте в Twitter.

Председатель КНР выразил желание продолжать углублять партнерские отношения между странами.

«Я разделяю его волю. Мы объединим наши усилия и пойдем дальше в авиационных и гражданских атомных проектах», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон попросил председателя КНР Си Цзиньпина «принять во внимание опасения» французов, пострадавших от ограничений из-за коронавируса.

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