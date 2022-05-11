Онгудайский район, Алтай, , 10:55 — REGNUM В Онгудайском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело мужчины было найдено в одном из домов села Онгудай 10 мая.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

По данным ведомства, в тот день в гости к потерпевшему пришёл 50-летний односельчанин в поисках своей жены. Супруги в доме не оказалось, однако между мужчинами произошла ссора из-за ранее сложившихся неприязненных отношений.

«В ходе ссоры незваный гость деревянным костылём нанёс хозяину дома множественные удары по туловищу, голове и нижним конечностям. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.