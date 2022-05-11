Москва, 11 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В рамках расследуемых уголовных дел российские следователи установят обстоятельства новых преступлений украинских силовиков, о которых ранее сообщало Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

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«По имеющимся данным, в Харьковской области между населенными пунктами Старый и Новый Салтов украинские военнослужащие расстреляли шесть гражданских автомобилей с белыми флагами. Кроме того, в поселке Слобожанское в здании лицея националисты организовали опорный пункт, разместив поблизости военную технику, о чем не уведомили население. В Херсонской области подразделения ВСУ из района частных домовладений нанесли удары по российским военнослужащим, чтобы вызвать ответный огонь по гражданским объектам. При этом находящихся в них мирных жителей удерживали в качестве живого щита», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что в здании школы в городе Могилеве-Подольском украинские националисты и иностранные наемники оборудовали опорный пункт, разместив вооружение, а в подвале насильно удерживают гражданских лиц, а в Лисичанске представители ВСУ выгнали мирных жителей из бомбоубежища, расположенного в одной из школ, разместив в нем склад боеприпасов.

СК РФ пообещал запросить у Минобороны РФ информацию по указанным фактам, проанализировать имеющиеся сведения и принять меры к установлению должностных и иных лиц из числа украинских силовиков и националистов, причастных к этим действиям для привлечения их к уголовной ответственности.