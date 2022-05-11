Москва, , 10:54 — REGNUM В 2022 году в России спрос на загородную недвижимость сохранился, но не все смогут себе позволить готовый дом, предпочитая построить его самостоятельно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Дача Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«С начала пандемии спрос на дачи и загородную недвижимость усилился и продолжает оставаться на высоком уровне, — сказал Цыганов. — Появление новых проблем с перелетами и отдыхом на популярных зарубежных курортах в I квартале 2022 года лишь усилило тенденцию, которая и так проявилась бы к началу весенне-летнего сезона, когда многие жители РФ традиционно обращают внимание на садовые участки и дачные дома. Еще один фактор, проявившийся к началу 2020 года, — многие стали ориентироваться на собственные автомобили, что повысило популярность мест, удаленных от электричек и автобусных остановок».

Как полагает Цыганов, спрос на земельные участки сохранится весной-летом 2022 года, а затем снизится до следующего весеннего сезона.

«Это вполне объяснимо и строительным сезоном, и сложностями с выбором заснеженного участка, когда скрыты его достоинства и недостатки, — заметил Цыганов. — Повышение спроса может вызвать рост цен на удобно расположенные и видовые участки, землю с уже подведенными коммуникациями. Но сохранится и бюджетное предложение — чуть дальше от крупных городов, в менее раскрученных местах, с необходимостью прокладки коммуникаций».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России не перестанут расти ни спрос, ни цены на загородные участки.

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