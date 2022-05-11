пос. Советский, 11 мая 2022, 10:54 — REGNUM Десятилетняя девочка погибла после нападения ротвейлеров в Республике Крым, сообщили 11 мая в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Трагедия произошла в посёлке Советский. Предварительно установлено, что две девочки в возрасте 10 и 14 лет гостили у дедушки на майских праздниках.
По данным следствия, мужчина, который содержал во дворе частного дома двух взрослых собак породы ротвейлер, выпустил их из вольера погулять. Когда младшая из внучек вышла во двор, собаки напали на ребёнка. Девочку с многочисленными ранами доставили в больницу, но врачи оказались бессильны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сочи 12-летняя девочка погибла при нападении на неё овчарок.