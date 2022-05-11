Крым, 11 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Десятилетняя девочка погибла после нападения ротвейлеров в Республике Крым, сообщили 11 мая в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Sledcom.ru Следственный комитет

Трагедия произошла в посёлке Советский. Предварительно установлено, что две девочки в возрасте 10 и 14 лет гостили у дедушки на майских праздниках.

По данным следствия, мужчина, который содержал во дворе частного дома двух взрослых собак породы ротвейлер, выпустил их из вольера погулять. Когда младшая из внучек вышла во двор, собаки напали на ребёнка. Девочку с многочисленными ранами доставили в больницу, но врачи оказались бессильны.

«В рамках возбужденного уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, будет дана оценка содержанию животных и принимаемым владельцем собак мерам безопасности, с привлечением специалистов ветеринарной службы будет решаться вопрос дальнейшей судьбы животных», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сочи 12-летняя девочка погибла при нападении на неё овчарок.