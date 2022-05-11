Махачкала, , 10:52 — REGNUM В Дагестане в 2022 году пройдут Государственную итоговую аттестацию около 50 тысяч школьников. Из них свыше 36,5 тыс. человек — выпускники 9-х классов. Свыше 13,5 тыс. учащихся 11-х классов сдадут ЕГЭ, сообщили в республиканском министерстве образования.

ЕГЭ

«Для проведения итоговой аттестации будет задействовано порядка 15 тысяч человек педагогических работников и технического персонала, 73 пункта проведения экзаменов для девятых классов и 140 — для одиннадцатых», — уточнили в ведомстве.

Для родителей выпускников в Дагестане провели общереспубликанское родительское собрание «Мой ребёнок — выпускник». Выступая на нем, заместитель министра образования и науки РД Аида Далгатова отметила, что в ведомстве больше всего волнуются «даже не за образовательный результат, а эмоциональное состояние наших детей».

«Нам важно, чтобы после экзаменов не было негативных последствий для жизни и здоровья ребёнка. Настраивайте детей так, что любой результат ЕГЭ не окончательный — всегда есть выход. Можно поступить в СПО или пересдать экзамен через год», — приводит слова замминистра пресс-служба ведомства.