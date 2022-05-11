Дженин, Палестина, 11 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Журналистика катарского телеканала Al-Jazeera погибла в ходе освещения беспорядков в палестинском городе Дженин. Согласно официальному заявлению телеканала, журналистика Ширин Абу Акле была убита израильскими полицейскими, которые открыли огонь на поражение.

Gigi Ibrahim Протесты в Палестине

По последним данным, в ходе столкновения ранения также получил продюсер телеканала Аль Аль-Самуди.

«Мы возлагаем на израильское правительство и оккупационные силы ответственность за убийство погибшей коллеги Ширин», — говорится в сообщении телеканала.

Комментируя эту информацию, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал заявления Al-Jazeera «бездоказательными».