Калининград, , 10:51 — REGNUM В международном фонде «Фонд общественных интересов», который аффилирован с компанией «Яндекс», сменился директор. Вместо Елены Буниной, которая покинула Россию и уехала в Израиль, новым директором стал Артём Савиновский — новый гендиректор ООО «Яндекс», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на ЕГРЮЛ.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

С 5 мая 2022 года фонд, прописанный в российском офшоре — Калининградской области, возглавляет Савиновский. Помимо этого, он же возглавляет ещё две компании, аффилированные с «Яндексом», — ООО «Яндекс. Медиасервисы» и ООО «Кинопоиск».

Елена Бунина осталась руководителем только автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Школа анализа данных».

Напомним, в последнее время в «Яндексе» наблюдалась кадровая чехарда, а один из бывших топ-менеджеров — Илья Красильщик стал фигурантом уголовного дела о фейках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компании из дивизиона «Яндекса» неоднократно вызывали претензии со стороны надзорных органов, в том числе ФАС, Роспотребнадзора, транспортных ведомств.

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