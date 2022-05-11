Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Власти США обеспокоены ситуацией в Шри-Ланке, в том числе привлечением военных к наведению порядка в стране. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, пишет 11 мая Colombo Gazette.

Вооруженные силы Шри-Ланки (сс) Cherubino

Прайс отметил, что в Вашингтоне глубоко обеспокоены сообщениями об эскалации насилия в Шри-Ланке в последние дни. США осуждают насилие в отношении мирных демонстрантов и призывают к полному расследованию актов насилия и подстрекательств к ним.

«Мы, как я уже говорил ранее, также внимательно следим за развёртыванием войск, что нас беспокоит, и мы также внимательно следим за политическими событиями и ситуацией на местах в Шри-Ланке после отставки премьер-министра», — сказал представитель Госдепартамента США.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Шри-Ланки Коломбо ранее произошли столкновения на фоне политического кризиса. Есть погибшие и раненые. Премьер-министр страны Махинда Раджапакса попросил об отставке, его прошение принял президент Готабая Раджапакса.

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