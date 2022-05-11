Иркутск, 11 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 11 мая известило о привлечении к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ 21-летнего жителя областного центра. Находясь в общественном месте, он сорвал размещённые на входе в здание два флага с символикой «Z».

Иван Шилов ИА REGNUM Z

В отношении данного гражданина составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Суд назначил нарушителю наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта 2022 года был вынесен приговор двоим жителям Иркутска — мужчине и женщине — которые стали участниками несогласованного с органами местного самоуправления публичного мероприятия и в присутствии граждан высказывали лозунги, содержание которых дискредитировало Вооружённые силы РФ.

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