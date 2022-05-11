Сеул, 11 мая, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Южная Корея занимает восьмое место среди десяти крупнейших стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по уровню инфляции. Об этом сообщает британский журнал The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, самый высокий показатель инфляции в Канаде. За ней следуют США, Великобритания, Германия, Австралия, Франция и Испания.

Эксперты отмечают, что причина высоких показателей кроется в мягкой денежно-кредитной политике и нехватке средств для восстановления экономики после пандемии коронавируса. На показатель Британии также оказал выход из ЕС.

«Между тем результаты опросов показывают, что американцы считают инфляцию более серьезной проблемой, чем ситуацию на Украине», — пишет The Economist.

Известно, что рейтинг был составлен на основе пяти критериев: базовая инфляция, стоимость труда, ожидаемая инфляция, дисперсия инфляции и объём запросов в поисковике Google на тему инфляции.