Москва, , 10:47 — REGNUM В комитете Госдумы по местному самоуправлению и региональной политике внимательно следят за ситуацией вокруг Калининградской области и допускают корректировку программы социально-экономического развития региона, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Калининградская область

«Мы в комитете внимательно следим за ситуацией вокруг Калининградской области. Вопросы логистической и вообще любой связи области с Россией тесно связаны с геополитикой и международными вопросами, и в последнее время усиливается и военная составляющая — субъект РФ окружен странами-представителями блока НАТО», — сказал глава комитета Госдумы Алексей Диденко (ЛДПР).

Говоря о поддержке региона на фоне санкций, парламентарий напомнил, что есть целая государственная программа социально-экономического развития Калининградской области, которая периодически пересматривается.

«Не могу сказать, что это «слабая программа», там заложены довольно серьезные средства, с учетом принимаемых решений в том числе странами, которые окружают наш анклавный регион, думаю, эта программа нуждается в корректировке в сторону увеличения», — отметил Диденко.

При этом он обратил внимание на то, что губернатор уже имеет широкие права на оперативное перераспределение средств бюджета региона.

В целом глава комитета заверил, что парламентарии будут «всестороннее поддерживать Калининградскую область, понимая, в каком тяжелом положении она оказалась».

На фоне санкций Калининградская область

Сейм Литвы принял решение о признании России государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». Литовский парламент также призвал международное сообщество создать специальный международный уголовный трибунал «для расследования и оценки агрессии России».

Читайте также: Почти тысяча следовавших в Калининград вагонов задержана в Литве