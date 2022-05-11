Ростов-на-Дону, 11 мая, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Ростовской области 10 мая зарегистрировано две дорожные аварии, в результате которых пострадали три человека, в том числе два ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 11 мая.

УГИБДД по Ростовской области ДТП в Ростовской области

Так, 10 мая примерно в 16:00 мск на 97-м километре автодороги Роментное — Орловка во время движения у Mazda СХ7 произошло отсоединение колеса, в результате чего водитель потерял управление и съехал с дороги. Иномарка опрокинулась. В результате ДТП травмы получил трёхлетний пассажир.

В этот же день на 39-м километре Миллерово — Вешенская водитель Hyundai Solaris, по предварительным данным, во время движения отвлеклась на ребёнка, не справилась с управлением, съехала с дороги. Иномарка опрокинулась. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля — мужчина и их пятилетний сын.

Известно, что обе семьи возвращались из отдалённых районов Ростовской области в Ростов-на-Дону. Благодаря тому, что дети находились в удерживающих устройствах, серьёзных травм удалось избежать.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.