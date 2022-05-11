Липецк, 11 мая, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Липецке с 9:00 в диспетчерскую службу стали поступать сообщения о минировании различных учреждений. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Nesiditsa.ru Липецк

Эвакуированы автовокзал, школы, библиотеки, суды, гостиницы, санаторий «Липецк», университеты, магазины, городской совет депутатов и другие здания. Звонки продолжают поступать.

Оперативные службы проверяют каждое сообщение. Школам, в которые поступили звонки, дано указание сразу же оповещать родителей и отпускать детей домой, учитывая холодную погоду. Артамонов призвал жителей региона сохранять спокойствие и не поддаваться панике.