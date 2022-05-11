Элиста, 11 мая, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков пожелал бывшему председателю республики Юрию Зайцеву удачи и успехов на посту временно исполняющего обязанности Марий Эл. Об этом Хасиков написал в своём телеграм-канале, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Пресс-служба правительства Марий-Эл Вараксинский мост в Йошкар-Оле

«Юра Зайцев стал для Калмыкии и для меня лично родным. <…> Я поздравляю Юрия Викторовича с назначением исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл. <…> Дорогой Юрий Викторович! Слова, которые для тебя стали привычными: Уралан! Хаалhтн цаhан болтха! Вперёд! Белой дороги!» — пожелал Хасиков.

Напомним, что Юрий Зайцев возглавил правительство Республики Калмыкия в октябре 2019 года. Указ был подписан руководителем региона Бату Хасиковым.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с истечением срока полномочий глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев подал в отставку. С просьбой одобрить это решение Евстифеев обратился к президенту России.

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