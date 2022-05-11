Ростов-на-Дону, , 10:42 — REGNUM За прошедшие 24 часа через пункты пропуска на границе в Ростовской области на территорию России прибыли свыше 17 тысяч беженцев из республик Донбасса. Об этом 11 мая сообщает пограничное управление ФСБ России по региону.

Колонна с беженцами из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 тысяч граждан», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки медицинскую помощь в Донецкой Народной Республике (ДНР) получили 19 мирных жителей, включая восемь человек на освобожденной от киевских боевиков территории.