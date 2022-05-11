Москва, 11 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов сверхманёвренных истребителей Су-35С. Видеозапись размещена на странице министерства в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-35С на авиакосмическом салоне МАКС-2017

На кадрах показаны боевые вылеты истребителей в ходе специальной военной операции России на Украине.

«Кадры боевых вылетов многофункциональных сверхманёвренных истребителей Су-35С для уничтожения военных объектов ВСУ», — говорится в заголовке ролика.

В подписи поясняется, что перед вылетом специалисты проводят комплексную подготовку.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России 11 мая опубликовало видеозапись работы подразделений Воздушно-десантных войск РФ.