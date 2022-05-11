Саратов, 11 мая, 2022, 11:55 — ИА Регнум. На территории Саратовской области с 13 мая по 10 июня проведут комплексное наблюдение условий жизни населения. Об этом сообщает Саратовстат.

ИА REGNUM Опрос

Единицей наблюдения будет являться домохозяйство. Всего в статопросе примут участие 1152 домохозяйства, из них 800 — в городской местности, еще 352 домохозяйства в сельской местности. Население будут опрашивать специально обученные работники, имеющие при себе удостоверения установленного образца.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области в переписи населения в 2021 году приняли участие 1 млн 215 тыс. человек.

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