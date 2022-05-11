Уфа, , 10:44 — REGNUM Расторгнуть договор с одним из региональных операторов по вывозу мусора в Башкирии может минэкологии республики. Об этом 11 мая сообщил исполняющий обязанности министра природопользования и экологии региона Нияз Фазылов на совещании правительства региона в центре управления Башкирией.

Мусор Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На совещании были представлены фотографии переполненных мусорных контейнеров в нескольких районах Башкирии.

По словам начальника управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, эти мусорные площадки находятся в зоне действия обслуживания компании «Дюртюлимелиоводстрой».

«Мы подготовили решение о расторжении соглашения между министерством экологии и направили в прокуратуру», — заявил Фазылов.

Глава региона Радий Хабиров напомнил, что это компания в республике работает три года и «три года на слуху». Он потребовал окончательно решить вопрос с этим регоператором.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии работают четыре региональных оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.