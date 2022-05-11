* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 11 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убивают и задерживают мирных жителей после неудачных боёв с силами Фронта сопротивления. Об этом сообщает Aryanа news.

Убийство

Местные источники в провинции Панджшер утверждают, что радикалы убивают мирных жителей провинции. По их данным, с 8 мая талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили восемь мирных жителей, в том числе женщину, в долине Абдуллахейль уезда Дара.

В числе убитых источники называют муллу Факира, сына Рахматхана; Гуль Мохаммада, сына Джан Хана; жену Гуль Мохаммада; Сами Джалилахмада, сына Махмуда; Саад ад-Дина, сына суфия Джалала; Гуль Замана, сына Мохаммада Нура; Халида и Абдул Рауфа.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали эти обвинения.

Стоит отметить, что с 6 мая в уездах Абшар и Дара провинции Панджшер продолжаются периодические, но интенсивные столкновения между силами Фронта национального сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По имеющимся данным, более 20 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и шесть бойцов Фронта получили ранения в ходе столкновений.