Москва, 11 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. РФ должна продемонстрировать военную силу, чтобы у поляков и НАТО не было соблазнов для нападения на Калининградскую область. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

«Для того чтобы усилить безопасность Калининградской области, нужно как минимум наладить нормальное паромное сообщение и сделать это большим приоритетом, — сказал Делягин. — Во-вторых, следует обеспечить системное давление на государства Прибалтики с тем, чтобы они не осуществляли железнодорожную блокаду. И третье, что необходимо сделать, — это осуществить демонстрацию военной силы для того, чтобы у поляков и натовцев в целом не было соблазнов для военного нападения. Потому что они уже проводили соответствующие маневры, но российское руководство относилось к этому, насколько я понимаю, с предельной толерантностью».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман (СРЗП) рассказал о том, что в Калининградской области надо усилить противодиверсионную работу.