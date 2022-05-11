Тула, 11 мая, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Бывший депутат Тульской областной думы предстанет перед судом по обвинению в совершении мошенничества и легализации денежных средств, сообщили 11 мая в пресс-службе СУ СКР по Тульской области. Обвиняемыми по уголовному делу проходят также депутат муниципального образования город Чекалин Суворовского района и менеджер ООО. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Тульской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Согласно материалам уголовного дела, экс-депутат облдумы обвиняется в том, что в 2011 году, являясь главой сельхозперерабатывающего предприятия, вместе со своим заместителем и менеджером решил похитить деньги банка. Для этого обвиняемые подготовили фиктивные документы, на основании которых получили кредит на сумму более 233 млн рублей. Деньги возвращать они не планировали, как и направлять их на закупку продукции — полученные кредитные средства потратили по своему усмотрению. Чтобы легализовать часть денег, обвиняемые совершили ряд финансовых операций по переводу денежных средств по фиктивным договорам.

В рамках уголовного дело допрошено более 100 свидетелей, проведено более 20 экспертиз. Обвиняемые признали свою вину и полностью возместили банку причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.