Новоалтайск, Алтайский край, 11 мая, 2022, 10:40 — ИА Регнум. СУ СК России по Алтайскому краю 11 мая известило о возбуждении уголовного дела по факту гибели сотрудника автозаправочной станции в Новоалтайске.

СКР Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели сотрудника автозаправочной станции в городе Новоалтайске

По данным следствия, утром 8 мая 2022 года в помещении газонаполнительного пункта автозаправочной станции в Новоалтайске произошло возгорание. После тушения пожара было обнаружено тело 53-летнего оператора по наполнению баллонов ООО «Техногазсервис».

В настоящее время следователями назначены необходимые судебные экспертизы для определения причин возгорания. Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря эффективной работе пожарных, удалось избежать более масштабного распространения огня, в том числе — на другие постройки. Бойцам пришлось работать в сложной, опасной обстановке, тем не менее пожар был ликвидирован максимально быстро.

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