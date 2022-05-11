Москва, 11 мая, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Москве в День Победы 9 мая во время шествия «Бессмертного полка» волонтеры сделали 50 тысяч фотографий участников акции, сообщается на портале мэра столицы.

Василий Иванов ИА REGNUM Бессмертный полк в Москве. 2022

Фотографы по собственной инициативе работали на площади Васильевский спуск. Все снимки будут размещены на сайте центра «Мосволонтер». Все желающие смогут найти свои фото и скачать их.

В 2022 году в акции «Бессмертный полк» участвовали более 5,5 тыс. волонтеров. Они раздавали гражданам Георгиевские ленты, флажки, значки, бутылки с водой.

Как сообщает ИА REGNUM, более одного миллиона человек принимает участие в акции «Бессмертный полк» в Москве.

Читайте также: В акции «Бессмертный полк» в Москве принимают участие более 1 млн человек