Донецк, 11 мая, 2022, 10:37 — ИА Регнум. За последние сутки медицинскую помощь в Донецкой Народной Республике (ДНР) получили 19 мирных жителей, включая восемь человек на освобожденной от киевских боевиков территории. Об этом 11 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За минувшие сутки, с 09.00 10 мая до 09.00 11 мая, на территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили восемь мирных жителей», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что всего за этот временной отрезок на территории республики медицинская помощь была оказана 19 раненым лицам из числа мирного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы республики освободят территорию ДНР в ее конституционных границах.