Махачкала, 11 мая, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Дагестане с начала 2022 года наблюдается рост количества субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с концом предыдущего года их стало больше почти на пять тысяч.

President.e-dag.ru Республика Дагестан

В настоящее время, по данным Федеральной налоговой службы, в Дагестане зарегистрировано 43 518 субъектов малого бизнеса. Число занятых на этих предприятиях составляет 352 153 человека, пишет «Новое дело». Однако количество работников во втором полугодии 2021 года снизилось почти на 30 тысяч человек.

По мнению экспертов издания, резкий рост субъектов малого и среднего бизнеса в Дагестане вызван снижением ставок по налогам по упрощённым системам. При этом СМИ высказывает предположение, что уменьшение числа работников может быть вызвано тем, что их перевели в разряд индивидуальных предпринимателей, что позволяет работодателю меньше платить налогов.