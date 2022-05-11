Кострома, 11 мая, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Бывший заместитель губернатора Костромской области по внутренней политике Александр Соколов стал временно исполняющим обязанности главы соседней Кировской области. Об этом сообщается на сайте правительства России. Его предшественник — Игорь Васильев заявил об уходе с должности в связи с переходом на новую «федеральную» работу.

Национальный Совет молодежных и детских объединений России Александр Соколов

Александру Соколову 51 год, он родился в Костроме. Окончил историко- педагогический факультет Костромского педагогического института имени Некрасова, затем Московский государственный институт международных отношений МИД России. Соколов работал в областном комитете по делам молодёжи, с 2014 по 2017 года являлся заместителем главы региона, курируя внутреннюю политику. Затем перешёл на работу в управление Администрации президента по обеспечению деятельности Государственного совета России.