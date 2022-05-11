Бывший заместитель костромского губернатора возглавил Кировскую область
Кострома, 11 мая, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Бывший заместитель губернатора Костромской области по внутренней политике Александр Соколов стал временно исполняющим обязанности главы соседней Кировской области. Об этом сообщается на сайте правительства России. Его предшественник — Игорь Васильев заявил об уходе с должности в связи с переходом на новую «федеральную» работу.
Александру Соколову 51 год, он родился в Костроме. Окончил историко- педагогический факультет Костромского педагогического института имени Некрасова, затем Московский государственный институт международных отношений МИД России. Соколов работал в областном комитете по делам молодёжи, с 2014 по 2017 года являлся заместителем главы региона, курируя внутреннюю политику. Затем перешёл на работу в управление Администрации президента по обеспечению деятельности Государственного совета России.
Справка: после Соколова политические и информационные вопросы в Костромской области до февраля 2022 года курировал Александр Фишер. Он покинул свою должность в связи с переходом на новую работу. Сейчас заместителем губернатора по этому направлению является бывший зампред Костромской областной думы Иван Богданов.