МВД объявило в розыск участника «Что? Где? Когда?» Аскерова
Москва, 11 мая, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Об этом следует из базы данных ведомства.
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Розыск!
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос.
О какой статье идет речь не уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее СКР возбудил против Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма.
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