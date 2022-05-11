Москва, 11 мая, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Об этом следует из базы данных ведомства.

News.kmvcity.ru Розыск!

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос.

О какой статье идет речь не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СКР возбудил против Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма.

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