Чебоксары, 11 мая, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Чувашии проводится проверка очередной информации о гибели рыбы, на этот раз — в Ибресинском районе. Об этом сообщает республиканское министерство природных ресурсов и экологии.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Рыба на крючке

Речь идёт о пруде в селе Новое Чурашево Ибресинского района. В социальных сетях жители бьют тревогу, заявляя о том, что водоём загрязняется, а рыба гибнет.

10 мая для проверки информации в село выехали представители минприроды Чувашии, отдела Средневолжского ТУ Росрыболовства и специализированной лаборатории. Отмечается, что при участии жителей Нового Чурашево был осмотрен пруд и береговая линии.

«Зафиксирован факт гибели рыбы. Также жители присутствовали при отборе проб воды и водных биологических ресурсов. О результатах исследований будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года проверка проводилась в одном из прудов Ядринского района: тогда в минприроды заявили, что гибель рыбы «естественна» и не является массовой. Также в апреле установили гибель 5,5 тыс. серебряных карасей возле населённого пункта Старое Ахпердино Канашского района. В январе 2022 года массово гибла рыба в акватории Чебоксарского залива.