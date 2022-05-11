Новоалтайск, Алтайский край, 11 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. СУ СКР по Алтайскому краю 11 мая известило о возбуждении уголовного дела по факту смерти при пожаре 13-летней девочки.

СКР Пожар в Новоалтайске

Трагедия произошла ночью 10 мая 2022 года: тело было обнаружено после тушения пожара на втором этаже частного жилого дома в поселке Лесной Первомайского района. По данному факту Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительным данным следствия, погибшая девочка — жительница Кемеровской области, приехавшая накануне в гости к родственникам. Вечером она легла спать, при этом в комнате был включен электрический обогреватель. Ночью произошел пожар, в результате которого потерпевшая погибла.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая произошло возгорание травы в районе садоводства «Коксохимик» (Заринск), была угроза распространения на дачный посёлок.

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