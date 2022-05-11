Москва, 11 мая, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал денонсировать Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Евросоюзом, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Призываю денонсировать Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и Евросоюзом от 24 июня 1994 года и разорвать дипломатические отношения с Брюсселем», — отметил Миронов.

При этом он уточнил, что это не разрыв с Европой, частью которой Россия всегда будет, и даже не разрыв с ЕС, поскольку по факту он уже состоялся.

«Я призываю не поддерживать видимость отношений с организацией, которая проводит антироссийскую политику, координирует и направляет агрессию против нашей страны. Не вижу смысла цепляться за иллюзии и тратить на это бюджетные средства», — указал он.

Еврочиновники готовы пересмотреть основополагающие принципы ЕС и отказаться от права вето, чтобы им удобнее было вводить всё новые и новые санкции в отношении РФ. Выходит, вражда с Россией для Евросоюза важнее всего, делает вывод парламентарий.

«Тем более надо держаться от них подальше. Формально мы ещё до конца года в Совете Европы, но какое нам дело до правил этого гадючьего гнезда. Будем последовательны. Уходя — уходи!» — заключил он.

Европарламент выступил за глубокое реформирование Евросоюза, в частности, принято решение об отмене принципа солидарного принятия важнейших решений, то есть предлагается отказаться от права вето членов ЕС.