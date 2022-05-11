Донецк, 11 мая, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики освободят территорию ДНР в ее конституционных границах, заявил 11 мая глава региона Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Сегодня новый этап в нашей жизни — освобождение территории ДНР в ее конституционных границах. Как и вся история становления нашего государства, этот этап не легкий. Но Республика рождена, чтобы побеждать, и мы добьемся своих целей», — говорится в поздравлении Пушилина по случаю Дня республики, опубликованном в телеграм-канале.

По его словам, впереди жителей ДНР ждет мирное будущее, совместно с Россией республика восстановит разрушенное и сделает свою землю еще лучше.

«Русский Донбасс в этом году с особым чувством отмечает это торжество в статусе признанного государства», — подчеркнул Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 мая, президент России Владимир Путин поздравил главу ДНР Дениса Пушилина с национальным праздником — Днём Донецкой Народной Республики.

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