Финикс , США, 11 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержал победу над «Даллас Маверикс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 110:80.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Далласа» Лука Дончич, на счету которого дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов. В составе «Финикса» защитник Девин Букер набрал 28 очков.

Таким образом, «Финикс» вышел вперёд в серии со счётом 3:2. Следующий матч пройдёт 13 мая.