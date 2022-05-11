Астана, 11 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Руководители дочерних банков Сбербанка и ВТБ планируют сменить собственников для ухода от антироссийских санкций. Об этом 11 мая сообщила журналистам председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

Она рассказала, что санкции начнут действовать с 12 июля. После этой даты российские банки смогут проводить финансовые операции в рублях и тенге, но введённые ограничения существенно будут мешать их работе.

«После того, как они определят потенциального инвестора, Агентство со своей стороны также будет оказывать меры содействия для получения разрешения со стороны США по выводу из санкционного списка», — сказала Абылкасымова.

Напомним, санкции, введенные против Сбербанка, начали действовать 13 апреля. Sberbank CIB USA сможет продолжить работу только 7 июня.